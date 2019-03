Fête du 8 mars : le groupe Bolloré vole au secours des étudiantes de l’ENAM

Pour célébrer la journée internationale de la femme, le groupe Bolloré Transport et Logistics -Guinée a pris l’initiative d’accompagner les filles et femmes de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM), en les offrant un important lot d’équipements professionnels. Le lot est composé de tenues, de gants, de lunettes et des chaussures de sécurité.

La cérémonie de remise dudit équipement s’est déroulée dans la salle de conférence de l’ENAM sous les auspices du Directeur pays du groupe Bolloré Jean-Christophe Tranchepain, accompagné de la Directrice générale de Conakry-Terminal.

Dans son discours de circonstance, M. Tranchepain a indiqué qu’au sein du groupe Bolloré, l’amélioration de la scolarisation des filles, la diminution de la déperdition scolaire, l’encouragement de l’insertion professionnelle des femmes dans les domaines techniques et la promotion de l’excellence scolaire des filles font partie de leur politique de responsabilité sociétale.

Poursuivant, M. Tranchepain a énuméré quelques obstacles qui se dressent devant les filles en âge d’être scolarisées ou en situation de classe. «Nous pouvons citer, entre autres: la pauvreté des familles, des traditions culturelles d’inégalité des genres, les violences à l’école ou sur le chemin de l’école, les mariages précoces et forcés, les grossesses précoces. Ces obstacles doivent être combattus non seulement pour favoriser la scolarisation des filles, mais aussi pour qu’elles étudient dans de bonnes conditions», a rappelé le DG du groupe Bolloré Transport et Logistics.

C’est pourquoi, dira M. Tranchepain : «mon groupe est heureux de signer cette convention de partenariat avec la direction de l’ENAM à travers un projet qui s’articule autour de 4 volets qui sont: le don d’équipements de protection individuelle composé de tenues, gants, lunettes, chaussures de sécurité aux étudiantes; des stages au sein de notre entreprise pour celles des filières électricité, mécanique auto, mécanique maintenance et froid; des bourses d’excellence aux étudiantes méritantes issues de familles modestes et la prise en charge des répétitions ou des cours de rattrapage de niveau.»

Par ailleurs le patron du groupe Bolloré Transport et logistics a précisé que les résultats obtenus au cours de cette première année, seront déterminants pour la continuité du projet.

Pour sa part, la Directrice générale de Conakry-Terminal, Mme Traoré Tahirou Barry a indiqué que le groupe se fixe, entre autres objectifs, la promotion de la femme. «Aujourd’hui, c’est la journée internationale des droits des femmes et le groupe Bolloré dans sa politique de diversification et d’inclusion, a décidé de faire un petit geste envers les étudiantes de l’ENAM. Ce qu’il faut savoir, c’est que 25% du personnel cadre de Bolloré, est composé de femmes. Donc, accompagner ENAM aujourd’hui, est une suite logique dans le cadre de notre politique de diversification», a-t-elle affirmé.

De son côté, le directeur de l’ENAM, Alhassane Sylla a remercié le donateur pour ce geste et a promis que ces équipements seront utilisés à bon escient. « Ces équipements seront nécessaires à leur processus de formation. Et en leur nom, je vous promets qu’ils seront rationnellement utilisés. Au nom donc de l’ensemble des étudiantes de cette école, au nom du corps professoral, nous disons un grand merci au groupe Bolloré », a déclare M. Sylla

Les bénéficiaires directes de ce don, ont de leur côté remercié aussi, le groupe Bolloré pour ce don d’équipements. Koulouba Koïvogui, étudiante en troisième année Froid et Industrie, s’exprimant au nom de ses collègues, a déclaré : «Ces équipements vont beaucoup nous soulager dans les travaux pratiques. Parce que si nous partons dans les différentes entreprises pour des stages, ils nous demandent des EPI (Equipement Professionnel Individuel) et si nous ne présentons pas, ils refusent de nous prendre. Donc, on est très ravis pour ces équipements et nous allons les utilisés soigneusement.»