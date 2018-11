Fin de la promo orange Back to school : des Chèques de 25 millions et des tablettes aux heureux gagnants

Lancée au mois de septembre dernier par la société de téléphonie Orange Guinée, la promo Back To School a pris fin ce jeudi 01 novembre par la remise de prix à une dizaine d’heureux gagnants. Pour cette dernière remise, deux gagnants sont repartis avec des chèques de 25 millions chacun et 10 autres ont bénéficié de 10 tablettes chacun.

Cette promo a été lancée à l’endroit des élèves et étudiants pour leur permettre de bien préparer la rentrée scolaire 2018-2019. Dans la période du 11 septembre (début de la promo) au 23 octobre (fin de la promo), 60 tablettes et deux chèques de 25 millions ont été distribués aux heureux gagnants à travers le pays.

Alpha Oumar Camara élève en terminale sciences sociales, est l’un des heureux gagnants de cette promo. Il exprime ses sentiments en ces termes : « Je suis très content aujourd’hui d’avoir cette somme de 25 millions avec moi. Pour un début je ne croyais pas mais par finir, j’ai cru et je suis là aujourd’hui avec la preuve. Je remercie mes parents et je remercie Orange Guinée encore car avec cette somme, c’est un gros départ pour moi et je ferrais tout mon possible pour gérer cet argent avec qu’il soit rentable.

Le chef du projet Back To School, Aboubacar Ebory Camara rassure par ailleurs les clients de Orange qu’il y a encore beaucoup de surprises qui les attendent. « Nous sommes en train de travailler d’arrache pied pour que tous les clients, pas seulement les jeunes, trouvent leur compte dans nos promos », promet M. Camara.