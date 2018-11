Fin du Tour cycliste de Guinée: le Burkina Faso s’offre plusieurs titres

La rencontre a mobilisé autour du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Bantama Sow, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des férus et amateurs du sport.

Pour l’étape de Conakry, le premier prix est revenu à l’Ivoirien Assahoun, suivi de son compatriote Bassirou Konté, puis du sénégalais N’Diaye.

S’agissant du classement général aux temps, Nikiema Bassirou du Burkina Faso s’est offert le maillot. Tandis qu’au compte du classement du premier coureur guinéen, c’est Ibrahima Sory Sylla qui s’en est sorti vainqueur en s’offrant le maillot rouge.

Dans les catégories Sprints intermédiaires et Meilleur grimpeur, c’est encore le Burkina Nikiema Bassirou qui se les est offertes, notamment avec les maillots vert et blanc, en plus de rafler la palme des palmes de la compétition. Un sésame qui lui a été remis par le président Alpha Condé.

Chacun des lauréats ont eu droit à de nombreux lots de gadgets offerts par les partenaires du Tour cycliste international de Guinée à la grande satisfaction des organisateurs.