Fisc : Alpha Condé lance le numéro d’immatriculation pour sécuriser les recettes publiques

Conakry, 23 janvier 2019 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a procédé ce mercredi, 23 janvier 2019 à la Direction nationale des impôts, au lancement du Numéro d’immatriculation fiscale permanent.

C’est une initiative qui se situe dans le cadre de la stratégie de modernisation du système fiscal guinéen en vue de l’élargissement de l’assiette fiscale. Cette reforme, voulue par le Président de la République, le Pr Alpha Condé, qui met en interaction entre la Direction Nationale des Impôts, la Direction générale des Douanes et la Banque Centrale, permet de sécuriser les ressources internes du pays.

Le ministre du Budget, Ismaël Dioubaté, a précisé qu’en application des instructions du Président de la République, son département a mis en oeuvre des reformes visant la Direction Nationale des Impôts et la Direction générale des Douanes par l’assainissement fiscal et la bonne application des dispositions fiscales et douanières.

Pour le ministre Dioubaté, l’objectif de cette démarche est l’amélioration des rendements des impôts et taxes par l’implication du système bancaire en vue de la sécurisation des recettes.

Il a fait savoir qu’en cette période de transition fiscale, le ministère du Budget reste l’acteur majeur en matière de mobilisation des ressources internes.

Dans un langage franc et direct, le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a précisé que désormais aucune manipulation des billets ne sera possible et qu’aucun impôt ne sera payé en dollar, mais plutôt en franc guinéen.

Constatant que c’est dans l’impôt foncier où le recouvrement est moyen, le Chef de l’Etat a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour que les paiements à ce niveau soient faits dans les règles de l’art.

Concernant les impôts des entités, le Président Alpha Condé a déclaré que des mesures sont en cours pour que tous les secteurs informels paient l’impôt.

Pour le Chef de l’Etat, il est nécessaire que les ressources internes soient bien gérées afin de faire face au besoin des populations et accéder au crédit concessionnel permettant de développer le pays.

Tout en remerciant l’Union Européenne, la France, la Banque Mondiale pour leurs appuis à la mise en oeuvre de ce numéro d’immatriculation, le Président Alpha Condé a une fois encore rassuré que les reformes engagées se poursuivront dans l’intérêt du pays.

Le Bureau de Presse de la Présidence