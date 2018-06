Foot : Binational, Ousmane Kanté fait du Syli national son objectif de la saison

Après le jeune défenseur Ibrahim Savané, un autre joueur de Béziers, promu cette saison en Ligue 2 française, opte pour les couleurs nationales guinéennes. « La sélection m’intéresse vraiment. C’est l’un de mes objectifs cette saison et ce serait une fierté de représenter le pays de mes origines », a déclaré au micro de Guinéenews© Ousmane Kanté dont les parents sont originaires de Labé, une ville qu’il a plusieurs fois visité pendant ses vacances en Guinée. « Je ne connaît pas trop Conakry », précise-t-il.

S’il est déterminé à jouer pour le Syli national, c’est notamment à cause des rencontres au sommet sur le continent africain. « Je suis un compétiteur. Jouer des matches de haut niveau, jouer les qualifications pour une compétition continentale, ça me motive énormément », dévoile Ousmane Kanté.

L’ancien défenseur d’Aubervilliers reste convaincu qu’il peut apporter ses « qualités de défenseur dur sur l’homme » au secteur défensif du Syli national. « Je suis rigoureux et j’ai toujours eu la mentalité de ne pas prendre de but que je sais transmettre sur le terrain. Je communique beaucoup, j’encourage et je replace sans cesse mes coéquipiers », ajoute-t-il.

Crédité d’une saison correcte en National 1, à l’image d’Ibrahim Savané qu’il connaît « depuis une dizaine d’années », Ousmane Kanté est satisfait de ses performances même s’il est conscient qu’il a encore une bonne marge de progression. « J’ai fait une bonne saison avec une montée en Ligue 2 à la clef. J’ai pu faire 26 matches et marquer 6 buts. Je me suis tout de suite adapté au niveau exigé pour au final me sentir vraiment à l’aise dans ce championnat », affirme Ousmane Kanté.