Foot – Horoya-Espérance de Tunis : « Notre objectif premier est de sortir de la poule », dit Neveu

En prélude au match Horoya Athlétic de Conakry–Espérance de Tunis prévu ce vendredi, 11 janvier au stade du 28 septembre, l’entraîneur Patrice Neveu a animé un point ce jeudi, 10 janvier au siège de la Fédération Guinéenne de Football. La démarche vise à faire l’approche technique des deux entraîneurs sur la rencontre avant le coup d’envoi.

Pour le coach français, Patrice Neveu, il s’agit de bien négocier cette manche à domicile afin d’engranger les points avant le retour. « C’est notre premier grand match du tournoi, on est tombé sur un groupe coriace. On espère que le public nous soutiendra à fond. L’Espérance Tunis est une équipe puissante qui a des attaquants capables de faire la différence », précise-t-il.

Abordant cette rencontre avec des absences de marque, Neveu rassure les uns et les autres pour l’issue favorable de ce match pour son équipe. « Prendre le maximum de points à domicile c’est bien, mais il faudra se battre. Notre objectif premier est de sortir de la poule et on va voir après. Il faut oublier la victoire contre Al Nasr de Banghazi », a affirmé Patrice Neveu.

A l’infirmerie des rouge et blanc de Matam, on note la blessure du défenseur Maruis Assoko, et du portier Khadium N’Diaye.A cela s’ajoutent la suspension de Mohamed Djibo, la défection de Daouda Camara et de Bonibace Haba touché auteur de 9 buts avec le club de Matam.