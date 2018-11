Foot: l’ex-footballeur français, Jean Tigana en Guinée sur invitation d’Antonio

L’ex-milieu défensif des bleus, Jean Amadou Tigana effectue à partir de ce 12 novembre une visite amicale de prise de contact en Guinée. C’est en réponse à une invitation du richissime homme d’affaires et président de la fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT), Mamadou Antonio Souaré. L’agenda de cette première visite du Franco-malien sur le sol guinéen a débuté ce lundi par un tête-à-tête avec son hôte, au siège de la FEGUIFOOT.

Très décontracté, le patron de la feguifoot n’a pas manqué de tresser des couronnes à son hôte tout en lui rappelant le passé glorieux du football guinéen. Revenant à l’objet de cette visite, Antonio Souaré a indiqué qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact qui pourrait déboucher sur une collaboration prolifique pour le bonheur du football guinéen.

Le président de la Féguifoot également annoncé que ce séjour sera mis à profit pour faire visiter les installations sportives à Tigana dont les conseil et expertises sont toujours instructifs pour le football guinéen.

De son côté, le Camerounais, Me. Abega s’est dit satisfait des mutations opérées en peu de temps par la Feguifoot. En outre, il exhorte les autorités sportives à œuvrer davantage dans ce sens pour assurer et pérenniser ces acquis. S’agissant de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2023, le Camerounais a martelé qu’’’on ne gagne pas sans se préparer, sans la formation‘’. Car, selon lui, le travail ne fait que commencer, le vécu et l’expérience de Tigana peuvent être utiles à la féguifoot.

Quant à Amadou Tigana, il a, pour sa part, remercié son hôte, le président Antonio et toute son équipe pour l’accueil dont il fait l’objet. Selon, Jean Tigana, cette visite est une prise de contact avant d’ajouter qu’il reviendra prochainement en Guinée.

Rappelons que cette visite de Jean Amadou Tigana et de Me. Abega a mobilisé certains membres du bureau exécutif de la féguifoot.