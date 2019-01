Foot – Ligue 1 : le Horoya se fait accrocher par un club promu en D1

Le champion en titre s’est fait accroché ce jeudi par le club Olympique de Coyah, promu en première division cette saison en concédant 1 but partout. C’était au terme d’un match comptant pour la 7ème journée de la ligue 1 professionnelle de football disputée au stade du 28 septembre

Dominateur en première période, les visiteurs ont manqué de lucidité devant le but des rouge et blanc en dépit de la multitude d’occasions obtenues. Cette domination stérile du club de Coyah conduira les deux équipes aux vestiaires sur un score de 0-0 à la pause.

De retour des vestiaires, le CO de Coyah, très entreprenant, a mis le pied sur le ballon pour déboussoler la défense du Horoya AC qui finira par craquer à la 59ème minute permettant à Naby Sylla de déverrouiller ce match en faveur de son équipe. Fouetté dans son orgueil, le champion en titre mettra la pression et son expérience pour au moins sauver sa face. Le salut viendra du nouvel entrant , Naby Soumah d’égaliser à la 83ème minute pour les rouge et blanc de Matam.

Ce nul d’un but partout permet au Horoya d’occuper la deuxième place avec 13 points avec deux matchs en retard. Le CO de Coyah se classe 3ème avec 11 points. Les vert et blanc du Hafia caracole en tête provisoirement avec 15 points.