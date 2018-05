Foot – Syli national : Pa Konaté prête allégeance à la Guinée

Réclamé par les supporters du Syli national depuis plusieurs années, Pa Konaté (24 ans) arrive finalement en équipe nationale de Guinée. Le défenseur du club italien Spal en Serie A, a donné son accord aux deux premiers responsables de la Fédération Guinéenne de Football qu’il a rencontrés ce jeudi 10 mai 2018 à Paris. « Je suis impatient de jouer pour la Guinée », a-t-il déclaré au micro de Guinéenews©.

« Mon papa qui vit actuellement en Norvège sera très content de moi car il me met la pression depuis plusieurs années afin que je joue pour la Guinée. C’est pourquoi, quand j’ai reçu le coup de fil du vice-président, je n’ai pas hésité un seul instant à me mettre à sa disposition et à celle de la Fédération Guinéenne de Football », explique-t-il.

En provenance de Naples où il a travaillé avec succès sur le dossier d’Amadou Diawara le médian de Naples, Amadou Diaby a pris contact avec Pa Konaté qui a accepté de se déplacer pour venir rencontrer et discuter dans la capitale française avec le président de la FGF, Antonio Souaré, arrivé à la veille à Paris. « Je suis très motivé et impatient de jouer pour la Guinée étant donné que la Fédération Guinéenne de Football est en train de mettre en place une très bonne équipe nationale pour les grandes compétitions à venir. À partir de ce jour et pour tout besoin, je me met entièrement à la disposition du sélectionneur national avec qui j’ai déjà discuté », nous confie le natif de Malmö qui a joué pendant plusieurs saisons dans le championnat suédois contre le nouveau gardien Aly Keïta. « C’est un gardien très fort qui est bon dans le jeu au pied », nous enseigne Pa Konaté.

« Ma mère est Gambienne et mon papa est Guinéen mais je n’ai pas encore visité la Guinée », nous révèle Pa Konaté qui a connu une belle expérience en Ligue des Champions sur la saison 2015/2016 avec Malmö, le club qui a formé un certain Zlatan Ibrahimovic.

Après les deux gardiens Ibrahim Koné (Pau/France) et Aly Keita (Östersunds/Suède), les défenseurs Ernest Seka (Strasbourg/France) et Nazim Sangaré (Antalyaspor/Turquie), les milieux de terrain, Ibrahima Cissé (Fulham/Angleterre) et Amadou Diawara (Naples/Italie), Pa Konaté (Spal/Italie) est le septième joueur à rejoindre les rangs du Syli national pendant ces quatre dernières semaines. Tous ces dossiers ont été bouclés à partir de Paris par les nouveaux responsables de la FGF (fédération guinéenne de football) qui ambitionnent de remettre la Guinée au devant de la scène africaine après les échecs dans les éliminatoires de la CAN 2017 et la Coupe du Monde 2018.