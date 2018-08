Football : Eric Mare, le nouveau directeur technique national adjoint en Guinée

Après des mois de réflexion, la Fédération Française de Football a finalement porté son choix sur Eric Mare pour occuper le poste de directeur technique national adjoint en Guinée. Véritable cheville ouvrière de la convention de partenariat technique entre les deux associations nationales, le Français sera officiellement installé à Conakry en septembre prochain à l’occasion de la cérémonie de présentation du programme de développement en présence d’une forte délégation de la Fédération Française de Football.

« Je suis titulaire de la Licence UEFA-A et formateur du Pôle International à la FFF (fédération française de football). J’ai une expérience en Mauritanie, en Algérie, au Canada et en France. Après avoir longuement discuté avec le président de la Fédération, Antonio Souaré et son vice-président, Amadou Diaby, je suis très heureux d’aller travailler en Guinée pour aider au développement de son football », a déclaré à Guinéenews© Eric Mare.

Membre de l’union nationale des entraineurs et cadres du football français (UNECATEF), directeur de Foot Pro Training Académie situé à Paris, Eric Mare est aussi un ancien footballeur professionnel qui a beaucoup bourlingué dans sa carrière. Avec son statut de formateur à la FFF et son expérience, il livrera un certain nombre de formations pour former des formateurs guinéens de façon à ce que du football de base jusqu’à au football de l’élite que le pays puisse avoir des cadres techniques au sein de la fédération capables de promouvoir et de développer le football, d’après Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet de Noël Le Greät, directeur des relations institutionnelles et internationales.

En abandon depuis des années, puis récemment rénové par la nouvelle équipe dirigeante de le Fédération Guinéenne de Football, le centre technique de Nongo va en fin de compte être opérationnel avec l’installation du DTN-adjoint qui travaillera en étroite collaboration avec Chérif Souleymane, l’actuel directeur technique national.