Football : le tournoi corporatif Abdoulaye Bah des médias a démarré ce 5 décembre

Le tournoi corporatif Abdoulaye Bah des médias doté du trophée Antonio Souaré a démarré ce mercredi 5 décembre 2018 en présence de Nen Mariama Louise Bah, l’épouse du défunt journaliste de Guineenews qui a eu l’honneur de donner le coup d’envoi dudit tournoi. Il y avait aussi la présence d’Amadou Tham Camara, du représentant d’Antonio Souaré, Sifo Camara et des représentants d’autres structures de l’Etat.

A cette occasion, Tham Camara de Guineenews a remercié les organisateurs de ce tournoi pour « la compassion pour notre confrère (Abdoulaye Bah, ndlr) qui nous a quitté à la fleur de l’âge avec beaucoup d’ambitions. Aujourd’hui, il est parti mais il reste éternellement dans nos pensées et dans nos prières. C’était un journaliste sportif qui avait beaucoup de talents et qui a beaucoup soutenu ce tournoi. Aujourd’hui, voir que ce tournoi porte son nom, c’est à la fois une fierté pour Guineenews mais aussi pour sa famille biologique, pour ses amis, pour ses proches. Pour cela, nous remercions indéfiniment les organisateurs et tous ceux qui continuent à penser et à prier pour Abdoulaye Bah ».

Pour sa part, le représentant d’Antonio Souaré, Sifo Camara, s’est réjoui de l’organisation de cet évènement sportif. « Il faut féliciter et encourager cette structure, WAC. S’ils ont pensé parmi tant de Guinéens patriotes à reconnaitre tout ce que ce monsieur (Antonio Souaré, ndlr) fait pour sa nation dans l’épanouissement de la jeunesse pour le développement de la Guinée, je pense que c’est une bonne chose. Il faut surtout que le fair-play domine les débats ».

De son côté, Aboubacar Diallo, le directeur général de Wassolon Agency Communication, a déclaré que : « ce [tournoi] que nous avons créé est le vôtre. C’est un espace de rencontres, de convivialité mais aussi de retrouvailles après onze mois de labeur et de stress. C’est pour raison que WAC a créé cet espace. Pour cette troisième édition, nous avons voulu rendre hommage à notre regretté Abdoulaye Bah qui a été faussé dans l’exercice de son métier. C’est un jeune brillant journaliste qui a été arraché à notre affection à la fleur de l’âge. C’était l’évènement tragique majeur de cette année 2018. Nous ne pouvions pas organiser cette édition sans penser à lui et à sa famille ».

Ainsi, le match d’ouverture a opposé pour cette première journée, le groupe Gangan RTV à Star21 TV. La rencontre s’est soldée par un score nul et vierge. Aux tirs au but, c’est Star 21 TV qui a réussi à battre son adversaire sur le score de 4 à 3.

Auparavant, le match de ‘’levée de rideau’’ opposant l’équipe de Wassolon Agency Communication à celle d’Orange Guinée, s’était soldé par 2-1 en faveur de la première.