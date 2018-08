Football – Stade de Nongo : Le ministre Bantama Sow en inspection sur le site

En prélude au match Guinée – Centrafrique prévu le 9 septembre à Conakry comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow, en compagnie de Mamadou Antonio Souaré, président de l’instance dirigeante du football guinéen (FEGUIFOOT) a effectué une visite de terrain le samedi 11 août sur les installations du Stade de Nongo.

Une prospection qui vise à apprécier le niveau d’avancement des travaux sur le site qui devrait accueillir la rencontre de la sélection sénior prévue le 9 septembre prochain, à Conakry.

Après avoir constaté l’état des travaux, Bantama Sow, a apprécié l’évolution des travaux de finition du site. «Des travaux sont toujours en cours et le stade ne pourrait être ouvert au public qu’en septembre. Dans notre calcul, il était prévu que le stade de Nongo soit opérationnel dès le 09 septembre prochain. Mais, j’ai demandé au partenaire (GBM) de ne pas se précipiter et bâcler les travaux et après les recommencer. Donc, les travaux de finalisation se poursuivent et nous sommes rassurés», a-t-il déclaré à la presse.

Quant au président de la FEGUIFOOT, il a, pour sa part, apprécié l’état d’avancement des travaux tout en estimant qu’il appartiendra aux instances internationales du football (CAF et FIFA, ndlr) d’homologuer le stade après tous les travaux au mois de septembre.

« Même si le travail finit aujourd’hui, c’est la FIFA et la CAF qui vont homologuer le stade. Et ce mois d’août, les gens sont en vacance et ils ne reprendront qu’en septembre prochain », a précisé Antonio Souaré avant d’ajouter: «ils ne pourront donc pas reprendre une semaine après et l’homologuer même si nous sommes prêts. Donc voilà, il s’agit d’un handicap qui ne vient pas de la Guinée, mais des instances dirigeantes du football mondial .»

A défaut du stade Nongo, les autorités sportives qui veulent pas se laisser surprendre, concocte déjà un plan B qui consiste à faire jouer cette rencontre du 09 septembre opposant la Guinée à la Centrafrique au stade du 28 septembre. Ceci à la faveur de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 dont les phases finales auront lieu au Cameroun.