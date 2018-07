Forum économique à Bruxelles : Les objectifs visés selon notre compatriote de la diaspora

La Guinée a organisé les 22 et 23 juin 2018 son forum économique à Bruxelles. Selon notre compatriote Mohamed Lamine Sylla, juriste en Droit du Travail et également responsable syndical à Strasbourg (France), ce vaste et important programme de développement économique et social de la Guinée, est la concrétisation du projet de société proposé par son excellence Pr. Alpha Condé depuis déjà huit ans.

D’après Mohamed Sylla, la dynamique enclenchée depuis cette date par le Pr. Alpha Condé, se poursuit inlassablement et elle est soutenue par le vaillant peuple de Guinée. «La politique ainsi déployée a besoin d’un éclairage suffisant et permanent pour une meilleure visibilité de notre pays dans le monde», a-t-il dit. Avant d’affirmer que le forum de Bruxelles doit concourir à l’atteinte de ce noble objectif.

Pour rappel, M. Sylla a fait savoir que Bruxelles est le berceau institutionnel de l’Europe qui reste alors une ville représentative dans le cadre promotionnel de nos réalités économiques et sociales.

Parlant des objectifs, M. Sylla indique qu’ils ne sont pas les moindres. Il s’agit de :

«-Susciter un partenariat gagnant/gagnant devant aboutir à la création de milliers d’emplois, une des priorités majeures de son excellence alpha Condé.

-Il s’agit aussi de présenter aux principaux investisseurs et groupes financiers la vision des autorités guinéennes en matière de développement du secteur privé et du climat des affaires.

-De renforcer les liens économiques et commerciaux.

-Présenter les opportunités d’investissement en Guinée, notamment les projets prioritaires inscrits au plan national de développement économique et social de la République de Guinée(PNDES) disponible sur le site internet

-Stimuler l’intérêt des investisseurs européens pour la prise de participation dans les investissements en Guinée

-Offrir une plate-forme d’échange entre le secteur privé guinéen d’une part et investisseurs étrangers d’autre part sur les avantages associés aux investissements en Guinée

-Mobiliser la diaspora afin de la sensibiliser sur les opportunités d’investissement… ».

Etant un patriote guinéen et membre de la diaspora, Mohamed Lamine Sylla déclare que c’est une fierté immense de participer à ce forum qui sans aucun doute sera un stimulant vigoureux pour notre économie et permettra également une mobilisation de la diaspora dans son ensemble face aux opportunités que cet évènement lui offre.