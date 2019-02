Forum économique Guinée-Canada : « La Guinée, un potentiel, y investir, un atout » – Le spot officiel !

C’est parti ! Le spot officiel est lancé et c’est déjà en multiple diffusion avec les partenaires médias que sont la RTG, Espace (radio et télé) et le premier site d’information sur la Guinée, le quotidien électronique Guinéenews©.

Le comité d’organisation et ses partenaires techniques et médias mettent le cap donc sur l’un des plus importants rendez-vous des gens d’affaires jamais organisé par une diaspora guinéenne.

Cette première édition du Forum Économique Guinée 🇬🇳 Canada 🇨🇦 est une initiative de l’Association des Guinéens au Canada avec la collaboration de l’Ambassade de la République de Guinée au Canada et l’appui du Ministère de l’Agriculture.

Il aura lieu les 25, 26 et 27 avril 2019 dans la région métropolitaine de Montréal.

Le Comité de Coordination.

Forum Économique Guinée-Canada

PREMIÈRE ÉDITION

✉: contact@feguican.ca

💻 : https://www.feguican.ca

✆ : +1514-641-5950