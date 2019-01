Forum Economique Guinée-Canada : Les inscrits échangent à Conakry avec le comité d’organisation

L’association des Guinéens vivant au Canada (AGC) en partenariat avec le gouvernement guinéen à travers l’ambassade de Guinée au Canada, la direction des Guinéens de l’étranger avec l’agence de promotion des investissements privés (APIP), organise du 25 au 27 avril 2019 au Canada, le Forum Economique Guinée-Canada.

« L’objectif de ce Forum est de relancer les échanges commerciaux et les échanges d’affaires entre les deux pays mais également de réchauffer la coopération bilatérale ».

Une inscription en ligne pour y participer a été ouverte depuis décembre 2018 à toutes les entreprises voulant y prendre part. En séjour en Guinée, Mme Bah Idiatou, membre du comité d’organisation du Feguican en charge du commission participants et du comité entreprenariat et leadership féminin, a organisé une séance d’information à l’intention de la soixantaine de personnes qui se sont inscrites à ce jour.

Interrogée par votre quotidien en ligne Guineenews© sur le but de cette journée porte ouverte, Mme Bah a expliqué les raisons à notre micro. « J’ai profité de mon séjour en Guinée pour pouvoir au nom du comité d’organisation, organiser cette séance d’information parce qu’il y a un réel engouement pour ce forum par des entrepreneurs intéressés par cette première édition. L’idée était donc de les informer sur les critères d’adhésion et les objectifs du forum mais aussi sur les procédures pour s’inscrire en ligne, pour effectuer les paiements, pour préparer la demande de visa, etc. Il faut savoir que l’immigration du Canada est très exigeante et donc il y a beaucoup de choses à respecter pour se donner toutes les chances de succès afin de décrocher un visa et pouvoir participer à ce forum », a-t-elle fait savoir.

S’exprimant sur les objectifs spécifiques du forum, Mme Bah Idiatou a indiqué que le forum est organisé pour « informer les hommes d’affaires canadiens et guinéens sur les opportunités qu’offre le pays en terme d’investissement à court, moyen et long terme ». « Il s’agit donc d’impulser et de développer au profit de la Guinée les investissements dans le secteur privé du Canada en les faisant connaître et profiter des avantages des nouvelles opportunités offertes par le pays dans le cadre du plan de la relance économique initiée par le gouvernement guinéen. Il s’agit aussi de promouvoir et de créer des liens de coopération entre les deux pays en général et entre les hommes et les femmes d’affaires guinéens et canadiens en particulier, et encourager également la diaspora guinéenne du Canada à investir en Guinée et agir comme un vecteur de développement national », indique Mme Bah.

« Le forum vise aussi de manière indirecte à faire le lobbying à travers l’ambassade de Guinée au Canada pour qu’on puisse éventuellement rouvrir l’ambassade du Canada en Guinée qui va permettre de consolider ces échanges entre les deux pays », soutient-elle.

Selon la chargée du comité participants, le forum s’intéresse à 4 secteurs que ce sont l’agriculture qui, dit-elle est le secteur phare qui est d’ailleurs parrainé par la ministre de tutelle guinéenne Mariama Soguipah Camara, le secteur des mines, de l’énergie et celui de l’éducation.

Il faut noter par ailleurs que le forum est chapeauté par une vingtaine de membres tous des bénévoles repartis à travers plusieurs comités.