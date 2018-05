Fusion UNR-RPG: le ministre Bouba Barry parle d’un acte concerté au sein de son parti

Après avoir fondu son parti dans le RPG Arc-en-ciel, le désormais ancien président de l’UNR (Union Nationale pour le Renouveau) et par ailleurs ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé, Boubacar Barry a déclaré que cet acte de fusion a été validé par l’ensemble des structures de l’UNR. C’était au siège du parti au pouvoir à Gbessia ce samedi 19 mai. Lisez plutôt le contenu de la déclaration qu’il a faite à propos :

«Au nom de l’UNR, j’exprime tout ma gratitude à l’endroit du chef de l’Etat, Alpha Condé. Je suis heureux pour vous (RPG Arc-en-ciel, ndlr) en disant que nous sommes en parfaite adéquation avec notre esprit et notre ambition. Le slogan de notre ex-parti politique UNR, était l’union dans la diversité pour une Guinée nouvelle. Nous sommes fiers parce que toute la dynamique politique que nous avons menée concourait à créer cette union dans notre pays tout en respectant l’ordre des diversités avec nos valeurs traditionnelles et nos ambitions.

Le BPN (Bureau Politique National) de mon ancien parti UNR a unanimement validé le principe d’accepter la fusion avec le RPG Arc-en-ciel. Le BEN (Bureau Exécutif National) a validé. Le BNF (Bureau National des Femmes) a validé. Toutes nos fédérations ont validé et mêmes nos bureau de base. Ce qui veut dire que cette acceptation est faite à l’unanimité avec l’ensemble des structures de l’UNR et elle est faite dans le respect de la forme et du fond et surtout s’inscrire dans la dynamique qui intitule le RPG Arc-en-ciel à savoir, Rassembler. La parti GPT, le PNR et l’UNR partagent exactement les mêmes valeurs et les mêmes idées».