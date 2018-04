Futur Gouvernement : le coup de gueule de Dr Fodé Oussou Fofana

Lors d’un entretien téléphonique, le président du groupe parlementaire des Libéraux- démocrates, Dr Fodé Oussou Fofana; s’est prononcé sur l’éventuel remaniement du gouvernement.

« J’entends parler de remaniement, de futur gouvernement et de nouveau gouvernement. Moi, je dis : M. Alpha Condé n’a aucune marge de manœuvre de faire un remaniement en profondeur. La raison est toute simple parce que ses critères de choix reposent sur les militants, les communautés, la récompense et la famille. Un exemple. Tous ses ministres sont liés à lui pour une raison ou une autre. Soit, ils sont des militants du RPG. Soit les parents des promus étaient du RPG. Soit, ils sont proposés par leur communauté. Quand c’est comme ça, qui enlever ? Parce que s’il enlève un ressortissant de Siguiri ou de Kouroussa, les sages de ces deux villes viendront pour plaider pour leur fils. C’est pourquoi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu’il fera un remaniement en profondeur parce que ses critères ne reposent pas sur la compétence, le mérite et l’efficacité. Il n’y aura pas de remaniement. Prenez tous les ministres, chacun d’eux a un lien fort avec monsieur Alpha Condé. Rachid N’diaye est le fils de son homonyme, il ne l’enverra pas. Les caciques défunts du RPG, mais ils ont leur fils dans le gouvernement. La base électorale, c’est la Haute Guinée. Or, chaque ville a un représentant dans le gouvernement, mais il va les enlever pourquoi ? Et même s’il procède à un changement, quand il enlèvera un ministre de Siguiri, il le remplacera par un natif de Siguiri, et c’est pareil pour un ministre du RPG. En football, on appelle ça, changement poste pour poste ».