GAC déménage dans des nouveaux bureaux à Taouyah

Guinée Alumina Corporation, un acteur majeur du secteur minier en Guinée, est fière d’annoncer que le 18 mai 2018, elle déménage ses bureaux au quartier Taouyah, commune de Ratoma, (non loin du pont de la minière, et à proximité du bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme).

Les nouveaux bureaux de GAC offriront un environnement plus adéquat et plus convivial à ses employés basés à Conakry. En outre, ce nouveau bâtiment peut facilement accueillir des collègues d’autres sites qui sont en rotation dans la capitale. Les employés, qui vivent pour la plupart en banlieue, peuvent maintenant rapidement se rendre au travail et éviter les problèmes liés à la circulation dense et imprévisible. Nos nouveaux locauxsont idéalement situés pour faciliter les déplacements de nos employés.

En tout temps, la priorité de GAC reste la sécurité, la santé et le bien-être de tout son personnel, de ses clients et de ses partenaires, et ce nouveau siège nous permet de réaliser cette noble ambition.

Aissata Béavogui, directrice générale de GAC, a déclaré : » Pour répondre à l’augmentation de nos effectifs, il était nécessaire que GAC déménage dans de plus grands bureaux. Ces nouveaux locaux pourront accueillir non seulement la centaine d’employés de GAC travaillant actuellement à Conakry, mais également le personnel de nos deux autres sites, qui font souvent la rotation dans la capitale. «

Notre nouvelle adresse est : Guinea Alumina Corporation – Quartier Taouyah – Commune de Ratoma – BP : 5090 – Conakry, République de Guinée Tel : +224 623 80 65 www.gacguinee.com

Vous pouvez localiser facilement nos nouveaux locaux en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/2I7RNsq

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonnes par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.