GAC rénove un centre de santé dans la région de Boké et fournit des équipements médicaux modernes

Guinea Alumina Corporation (GAC), un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a achevé la rénovation du centre de santé de Yomboya, et fournit des équipements médicaux modernes.

Le projet a transformé le centre de santé de Yomboya, permettant d’améliorer les soins de santé pour les communautés voisines dans la région de Boké. GAC a achevé le travail en collaboration avec les autorités municipales locales.

Le centre de santé peut désormais soigner jusqu’à 10 000 patients par an. Les services principaux proposés sont la vaccination des enfants, la consultation prénatale, la planification familiale, ainsi que les consultations nutritionnelles pour les enfants.

« Rénover le centre de santé existant à Yomboya et installer des équipements modernes est une solution efficace pour améliorer l’accès aux soins de santé dans la région de Boké », a déclaré Alhassane Sacko, Surintendant Projets Communautaires chez GAC. « Ce projet sauvera des vies en donnant aux communautés locales, pour la première fois, accès à des soins de santé modernes et efficaces près de chez eux. »

GAC a engagé une entreprise basée à Sangarédi pour mener à bien ces travaux de rénovation, s’assurant ainsi que les travailleurs guinéens sont au cœur de cette transformation et que les communautés locales tirent encore plus avantages de ce projet.

« Nous sommes très fiers de ce centre de santé », a déclaré Mme Bah, une résidente de longue date de Yomboya. « Cela va changer nos vies en nous donnant accès à des soins de santé modernes et efficaces. Il est impossible de décrire ce que cela signifie pour les habitants de notre région, en particulier les femmes et les enfants de notre communauté qui devaient auparavant compter sur l’hôpital de Boké. C’est un vrai cadeau, pour lequel nous sommes plus que reconnaissants. «

GAC développe une mine de bauxite et ses installations d’exportation connexes à Boké. Le projet GAC représente l’un des plus grands investissements miniers en Guinée au cours des 40 dernières années. Les premières exportations de bauxite sont prévues au second semestre 2019.

GAC apporte des contributions allant au-delà de son cœur de métier pour améliorer la qualité de vie dans les communautés locales et nationales. Ces contributions vont de la formation et de l’éducation aux soins de santé et au soutien du développement agricole.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,6 millions de tonnes en 2017. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée.