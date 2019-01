Gestion des ordures : des jeunes de l’Axe dotés d’équipements d’assainissement et infrastructures

Le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi-Jeune a procédé ce mercredi 16 janvier à Conakry, à la remise d’un kit d’équipements d’assainissement, un espace de jeunes amenagé et équipé et trois stations d’adduction d’eau potable aux 18 GIE (Groupement d’Intérêt Economique) et jeunes vivant sur l’Axe Hamdallaye-Kagélén.

La cérémonie s’est déroulée à la Maison des jeunes de Ratoma en présence des ministres de l’Administration du Territoire et de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté.

C’est le fruit d’un projet pilote d’opérationnalisation de la capture du dividende démographique dans la commune de Ratoma. Une unitiative du ministère appui par UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population)

D’après le ministre Mouctar Diallo, l’objectif est de s’inscrire dans la dynamique des orientations envisagées par le gouvernent pour mettre en œuvre des actions concrètes en vue d’accélérer la transition démographique tout en agissant sur les piliers de la feuille de route du dividende démographique, à savoir la santé et le bien-être, l’éducation, le développement des compétences, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale.

A en croire, le ministre Mouctar Diallo, les objectifs assignés au projet d’ici 2022 est d’améliorer l’accès à l’éducation des jeunes filles et garçons, améliorer l’accès des populations aux services de santé, créer et renforcer des opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes, renforcer la gouvernance locale et la promotion du dialogue, de la paix et de la citoyenneté.

S’exprimant au nom des jeunes, Thierno ‘’Littoral’’ Bah a promis aux autorités qu’ils utiliseront ces équipements à bon escient. «A partir d’aujourd’hui, nous allons nous battre pour le développement des activités d’assainissement et d’employabilité des jeunes de la commune de Ratoma.»

Le représentant de l’UNFPA en Guinée, Dr. Koudaogo Ouédraogo, a, dans son allocution, invité les jeunes de Ratoma à gérer judicieusement ces matériels et équipements afin qu’ils puissent non seulement en tirer les bénéfices mais aussi, les leçons pour faire plus et mieux encore partout où le besoin se fera sentir en Guinée.

Il faut par ailleurs rappeler que le ministre Mouctar Diallo et ses partenaires ont mis cette journée à profit pour passer en revue les questions sur la politique générale de la jeunesse au siège de son département à Kaloum.

Pour joindre l’utile à l’agréable, l’UNFPA a offert un véhicule tout-terrain flambant neuf au ministère de la Jeunesse et de l’Emploi-Jeune pour être efficace et opérationnel sur le terrain.