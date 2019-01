Gouvernorat de Labé : Sadou Kéita passe le témoin à Madifing Diané

La passation de services tant attendue entre les gouverneurs sortant et entrant, s’est tenue ce jeudi 31 janvier 2019 dans la salle Amphithéâtre de l’ENI- CFP (école normale des instituteurs et centre de formation professionnelle). La cérémonie a mobilisé tous les préfets, maires et cadres de la région administrative de Labé, a constaté sur place Guinéenews©.

Au nom des 5 préfets de Labé, Elhadj Safioulaye Bah, le préfet de Labé, a déclaré ceci: «c’était un grand plaisir pour moi. Car, j’ai été également le premier à vous (Madifing Diané, gouverneur entrant, ndrl) appeler pour vous féliciter pour votre nomination parce que je vous connaissais et savais ce qui vous attendait à Labé en bien et en bonheur. Vous ne m’avez pas déçu monsieur le gouverneur. Je parle au nom de mes collaborateurs, des citoyens de Labé et des administrateurs de Labé » déclare-t-il.

Prenant la parole, Sadou Kéita, le gouverneur sortant, qui a servi Labé durant huit années d’affilée, estime avoir accompli la mission du président de la République à Labé. «Il a bien voulu me renouveler sa haute confiance en me reconduisant à la noble et prestigieuse fonction de gouverneur de région me confiant désormais le territoire de Faranah. Mesdames et messieurs, je pars donc de la cité de Karamoko Alpha mo Labé avec l’espoir d’avoir accompli la mission du chef de l’État en laissant derrière moi des préfets porteurs de projets de société », a-t-il affirmé.

De son côté, Madifing Diané, le gouverneur entrant qui est un ancien ministre de la Sécurité, a appelé la population de Labé à une meilleur collaboration. « Diriger une population relève de beaucoup d’exigences. Chacun à des droits, chacun à des devoirs. Mais le gros du travail revient à la population. Vous avez l’obligation de respecter l’autorité et je ne doute pas de cela. Ce que le commun des Guinéens connait du peu de vous, c’est votre respect de l’autorité. Partout en Guinée, nous l’avons vécu. Tout le monde sait que le peul est respectueux de l’autorité. Que Dieu renforce cette valeur », a-t-il imploré Allah.