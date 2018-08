Goyo Zoumanigui esquisse une question relative à la présumée vente du Port autonome aux Turcs

L’actualité nationale reste profondément dominée par la prétendue vente du Port autonome de Conakry aux partenaires turcs. Une situation qui a d’ailleurs motivé les syndicalistes à organiser une marche de protestation contre cet état de fait vendredi dernier même si ledit mouvement a été étouffé à peine entamé par les force de l’ordre.

En sa qualité de représentant du peuple au Parlement, le député Bakary Goyo Zoumanigui a été interpellé sur la question par la presse, en marge de l’assemblée générale de son parti tenue ce samedi 18 août 2018. Mais le parlementaire n’a pas trouvé mieux que de fuir l’interrogation.

« Non, non, non ! C’est un dossier que je ne connais pas. Je ne m’aventure pas sur ça », coupe-t-il court, et très court d’ailleurs. Téméraire dans sa curiosité, le journaliste lui rappelle que le peuple a pourtant bien besoin de connaître son appréciation de la chose.

« En tant que député, ce n’est pas encore arrivé à notre niveau. Quand ça va être soumis à notre niveau, là on va se prononcer », conclut-il.