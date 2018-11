Grève des enseignants : toujours pas de cours à Lélouma

Alors que ce lundi marque le début de la cinquième semaine de la grève générale déclenchée par le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée SLECG, les établissements scolaires sont toujours fermés. Il n’y a pas eu de cours. Si dans certaines écoles, on notait la présence de quelques responsables, dans d’autres, élèves et professeurs brillent par leur absence au niveau de la commune urbaine, a constaté la rédaction locale de Guinéenews© ce matin.

Malgré le gel de salaires de certains enseignants, la grève continue à Lélouma. Les enseignants sont restés droit dans leurs bottes et comptent poursuivre le mot d’ordre jusqu’à la satisfaction de leur revendication.

Cette situation inquiète Élèves et parents d’élèves se demandent à quel saint se vouer.