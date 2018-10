Grève du SLECG : les cours interrompus dans plusieurs écoles à Conakry

Les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements scolaires ce lundi 29 octobre à Conakry, a-t-on constaté sur place.

Au Lycée Coleah tout comme au Collège du même quartier, les élèves ont été libérés aux alentours de 10 heures. « Nous avons été libérés pour faute d’enseignants », a déclaré une collégienne. A l’école primaire de Lansébouyi, les cours n’ont pu être faits dans une dizaine de salles de classes.

A l’école primaire du Centre à Kaloum, malgré les efforts de la direction qui a fait recours aux sages et des parents d’élèves, la fréquentation reste très faible. « On s’est battu, contrairement aux semaines passées. Nous avons commencé par zéro élève. Nous sommes passés de 5 à 45 élèves. Aujourd’hui, nous avons un effectif de plus de 200 élèves sur les 1 594 inscrits », a rappelé Sékou Facély Diakité, directeur général adjoint de l’école.

Dans la même commune, au lycée 28 Septembre, sur 919 élèves inscrits, seuls 190 ont répondu présents avec 12 enseignants contractuels.

Il faut par ailleurs rappeler que depuis le 3 octobre, l’école guinéenne traverse une crise née suite à l’appel à la grève du SLECG (Syndicat libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée).