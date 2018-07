Grève du syndicat à Labé : Seules les institutions bancaires sont en service (constat)

En cette nouvelle semaine de grève générale déclenchée par l’inter-centrale syndicale CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) – USTG (union syndicale des travailleurs de Guinée) pour dénoncer une hausse unilatérale du prix du carburant à la pompe par l’Etat, les activités restent paralysées dans la ville de Labé où boutiques et magasins restent fermés. Par contre, les institutions bancaires sont opérationnelles à 100%, a constaté sur place Guinéenews©.

En plus de la fermeture du marché central et toutes les boutiques et magasins de son pourtour, ce sont toutes les activités économiques qui tournent au ralenti en ce lundi 09 juillet 2018. Par endroit, on constate des attroupements de commerçants devant les magasins en train d’écouter les radios locales.

Du côté du Yenguéma, le service minimum est assuré par les femmes qui proposent tout sorte de condiments. Les institutions bancaires visitées par la rédaction locale de votre quotidien électronique sont toutes opérationnelles avec une affluence remarquable de la clientèle.

Pour l’instant, aucun incident n’a été signalé dans la commune urbaine ou règne un clame olympien.