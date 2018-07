Grève générale: le commerce et la circulation étaient paralysés à Lélouma

Contrairement à la journée d’hier, boutiques et magasins sont restés fermés ce jeudi 5 juillet au marché central de Pétel. La gare routière était vide et même les taxis motards brillaient par leur absence sur les lieux. On notait seulement que la présence de quelques femmes vendeuses de légumes sous le hangar du marché, a constaté la rédaction locale de Guineenews.

« Pour manifester notre soutien à l’Inter centrale syndicale suite à cette grève déclenchée hier par rapport à l’augmentation du prix du carburant de 8 000 à 10 000 fg, le litre à la pompe, la chambre de commerce et le syndicat des transporteurs s’étaient réuni hier. Et comme on n’était pas informé à temps, il n’était pas facile pour nous de dire à tout le monde de fermer. C’est pourquoi nous avons ensemble décidé d’arrêter nos activités à partir de ce jeudi. Tous les magasins et boutiques étaient fermés aujourd’hui comme vous pouvez le constater. Seules les vendeuses de légumes sont autorisées à vendre leurs produits pour ne pas priver ceux qui en ont besoin. Sinon tout reste fermé au niveau du marché », a expliqué Abdoul Salam Diallo, le président de la chambre de commerce préfectorale.

Faut-il signaler aussi que les rues étaient désertes toute la journée. Néanmoins, on notait la présence de quelques personnes sur les terrasses des cafés-bars.