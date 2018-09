Gueasso/Lola : six militants du Bloc Libéral brièvement interpellés et libérés

Six militants du Bloc Libéral ont été interpellés le jeudi 6 septembre à l’entrée de Gueasso. Ils venaient, d’après eux, assister à l’investiture du maire de Bloc libéral.

Interrogé dans l’après-midi, Mamady Traoré, le sous-préfet de Gueasso a confirmé cette information. Mais que s’est-il réellement passé ?

Suite à une fausse rumeur, six militants du Bloc Libéral se sont déplacés pour Gueasso pour, disent-ils, assister à l’investiture du nouveau maire issu des accords politiques. Ces militants du Bloc libéral venaient de certains secteurs Wolono, a confié le sous-préfet

« J’étais assis devant mon bureau quand on m’a informé que des militants du Bloc libéral au nombre de six en provenance de Wolono sont arrêtés. J’ai pris la police pour aller constater et sensibiliser les jeunes qui voulaient en découdre avec eux. Heureusement, j’ai pu ramener les six personnes au bureau de la sous-préfecture pour les interroger devant tout le monde. C’est ainsi que le président du secteur de Wolono m’a appris qu’ils ont reçu une invitation émanant du président du Bloc libéral. Ils affirment qu’ils ont été informés par un forgeron… Après les avoir écoutés, ils ont été libérés et sont retournés à Wolono ».

Il faut rappeler que depuis le dernier accord politique qui a attribué au BL la commune de Guesso, la tension règne dans cette sous-préfecture.