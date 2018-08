Guéasso: voici la pétition des présidents de district adressée au ministre Bouréma pour annuler l’accord du 8 août

L’application de l’accord du 8 août attribuant le poste de maire à l’opposition continue de faire l’objet de contestations de la part des partisans de la mouvance à Guèasso dans Lola. Après les manifestations du 9 août, c’est finalement le Préfet de Lola, Sâa Yola Tolno qui vient de transmettre une pétition des « présidents de district » de ladite commune rurale demandant l’annulation de l’accord dit de ‘’sortie de crise’’ signé entre le RPG Arc-en-ciel et l’opposition.

Dans sa lettre No 126 en date du 14 août adressée au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation dont Guinéenews dispose copie, le préfet de Lola fait savoir que : « l’objet de cette pétition est de faire connaître les circonstances du soulèvement et d’exprimer au nom de leurs populations respectives, leur vœu ardent de procéder à l’annulation de l’accord intervenu entre la mouvance et l’opposition, accord par lequel l’opposition se voit attribuer le poste de Maire au moment de l’élection prochaine des membres de l’exécutif de la commune rurale de Guèasso ».

A cette lettre est jointe une copie de celle signée par des présidents de certains districts de Guèasso revendiquant la victoire du RPG Arc-en-ciel.

«Ce sont des choses sur lesquelles on n’a pas envie de réagir. Même le général Bouréma Condé sait que revenir sur l’accord par rapport à une commune quelconque, c’est de faire de cette commune un sacrifice parce qu’il n’y aura pas de gouvernance dans cette commune », réplique pour sa part Dr Faya Millimono dont le parti est directement concerné par cette pétition.

Pour le président du Bloc Libéral (BL), leurs regards restent désormais tournés vers l’installation du nouveau Maire. « En tout cas, en ce qui nous concerne, nous attendons le jour de l’installation des exécutifs communaux. Nous avons déjà préparé nos délégations qui doivent se rendre à Guèasso pour prendre part à l’investiture du nouveau Maire. Pour nous, tout ce qu’on est en train de raconter, c’est derrière nous. Nous attendons l’installation du maire. Les gens peuvent pétitionner comme ils veulent. Demain, ils peuvent même remettre leur pétition au maire, le maire sera là pour créer les conditions d’une vie encore heureuse dans Guèasso. Ce qui a manqué depuis des années », a conclu le leader du BL.

Lire copie:Copie de la Pétition