Quatre heures de temps pour parcourir 77km qui séparent la ville de Guéckedou à Macenta, deux localités situées dans le sud-est de la Guinée, notamment dans sa région forestière. La traversée de ce tronçon, c’est de la croix et la bannière pour les usagers et notamment les gros-porteurs surtout entre Guéckédou et Kondémbadou, une sous-préfecture située à cheval entre Guéckédou et Macenta.

Une dépêche de Touré Bangaly, de retour de Macenta pour Guinéenews