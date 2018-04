Guéckédou: Un corps sans vie retrouvé dans le quartier Baladou

Ce lundi 9 avril, aux environs de 3 heures, le corps de Téwa Suzanne Tolno, élève de la 7ème année et mère d’un garçon d’un an et six mois, a été découvert dans le quartier Baladou, secteur 1, dans un carrefour, loin de son habitation.

Interrogé sur les circonstances de sa mort, le chef de quartier raconte : « c’est vers 5 heures du matin que le chef du secteur 1, Gnouma Nestor Tolno est venue m’informer de cette découverte macabre de la fille. Aussitôt, sans toucher le corps, j’ai fait une correspondance à la police et à la gendarmerie qui sont venues faire le constat suivis des médecins. Mais après l’examen physique du corps, ils n’ont trouvé aucune trace. »

Cette thèse fut confirmée par les médecins à l’hôpital. «Après l’examen physique du corps, il n’y avait aucune trace mais seulement, nous avons constaté une sécrétion noirâtre dans sa bouche et dans les narines que nous avons prélevée pour voir la piste liée à l’intoxication. Mais l’examen s’avère négatif », a expliqué Dr Guilavogui.

Quant au frère de la défunte, il a confié que sa sœur a quitté la maison depuis hier dimanche. Toutefois, il indique que celle-ci se plaignait des douleurs abdominales. « Je suis allé informer l’homme avec qui elle vit ici, malheureusement, je ne l’ai pas trouvé à la maison. Il serait parti au village. Depuis lors, nous ne nous sommes plus revus », a-t-il déclaré.

Pour le moment le jeune Faya Maurice Kamano qui vivait avec la défunte se trouve dans les mains de la gendarmerie pour des fins d’enquête.