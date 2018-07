Guinée : Après sa dernière déclaration, le patronat subit les foudres du syndicat

Dans une déclaration rendue publique ce lundi 9 juillet, l’inter centrale syndicale CNTG-USTG a affirmé qu’elle a suivi avec regret la déclaration «tendancieuse» du patronat guinéen.

Pour le syndicat, cette forme de déclaration du patronat est l’expression d’un véritable soutien au Gouvernement pour l’augmentation du prix du carburant à la pompe.

Toutefois, le syndicat a estimé que cette déclaration est ‘’un acte de trahison…’’

«Avec une telle déclaration, l’inter-centrale syndicale a compris le nouveau mode opératoire mis en œuvre en bipartite pour affaiblir le mouvement syndical en prenant en commun des mesures impopulaires, dilatoires et déstabilisantes», a dénoncé El hadj Alpha Mamadou Diallo, secrétaire chargé de l’administration et de la décentralisation de l’USTG qui a lu la déclaration.

En programmant la hausse du prix du carburant à la pompe, le syndicat a rappelé que les deux partenaires savent bien les lourdes conséquences que cela entraine aussi sur la vie des travailleurs que sur les autres couches de la population.

«Aujourd’hui, le prix du petit piment avoisine celui du demi-kilo du même produit, il y a quelques semaines», a-t-il dénoncé.

Selon le syndicat, quand le gouvernement et le patronat parlent des mesures d’accompagnement «on se demande bien la signification de ces termes dès lors qu’on sait que chaque guinéen est concerné par la perte non seulement du pouvoir d’achat que du pouvoir de survie».

Dans la même déclaration, le syndicat dénonce que la hausse du prix du carburant n’arrange que ceux qui sont versés et plongés dans les malversations, la gabegie ainsi que dans la corruption qui gangrène l’administration guinéenne.

«Ainsi, avec le mariage Gouvernement-Patronat, il ne reste plus que la société civile pour pleurer la misère et ses corollaires dans notre pays», a-t-il déploré.

Plus loin, l’inter-centrale syndicale demande à toutes les forces vives du pays à se joindre à elle pour, qu’ils puissent ensemble, aboutir à cette revendication «légitime» qui concerne la vie du pays.

Aux acteurs politiques et étatiques de Guinée, le syndicat demande beaucoup plus de patriotisme et de sens de responsabilité face à cette prise de décisions qui concernent le social, dans l’objectif de préserver la paix et la quiétude sociale.

