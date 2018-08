Guinée – Braquage à Pita : Echange des tirs entre malfrats et agents de sécurité

Ce jeudi, jour de marché hebdomadaire à Pita, des hommes armés ont braqué une boutique au cœur du marché, a-t-on constaté sur place. Une chasse à l’homme s’en est suivie jusque dans les périphéries de Mamou où un assaillant a été touché par balle par les agents de la sécurité.

Rencontré, Amadou Oury Diallo le gouverneur de région apporte des précisions. « Ce sont des malfrats qui sont venus certainement de Conakry dans deux voitures. Ils ont garé l’une des voitures à Mamou en disant qu’elle est en panne avant de continuer dans la seconde vers Pita où ils ont braqué une boutique et emporté une importante somme d’argent. La police s’est mise directement à leur trousse. Tout le monde s’est mis en branle et nous avons pris rapidement des dispositions. En une heure de temps, nous avons quadrillé les villes. Les bandits, à partir de Dalaba, ont abandonné la route nationale pour emprunter les routes secondaires qui mènent à Porédaka et à partir de là, nous avons retrouvé leur piste. Toutes les issues ont été verrouillées. On a alerté les populations. Les bandits ne pouvaient plus s’échapper. Des échanges de tirs entre les bandits et les agents de la sécurité s’en sont suivis. Un malfrat a été grièvement touché. Les agents de la CMIS (compagnie mixte d’intervention spéciale) l’ont transporté à l’hôpital. Les autres bandits ont abandonné leur véhicule pour se lancer à pieds dans la brousse », explique-t-il.

Selon certaines sources, un des bandits recherchés, a sollicité les services d’un conducteur de taxi moto à Soumbalako pour lui déposer à Bouliwel. Ces deux derniers ont été arrêtés par des jeunes poursuivants venus de Pita.

Les traques ont continué jusque tard dans la nuit de ce jeudi.

Aux dernières nouvelles, quatre malfrats sont tombés dans les filets des services de sécurité.

Nous y reviendrons.