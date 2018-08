Guinée – Braquage de Pita : 5 suspects arrêtés, une forte somme d’argent saisie

On en sait un peu plus sur le braquage qui s’est produit dans la journée jeudi 9 août, à Pita. Sur les 6 suspects, 5 sont tombés dans les mailles des services sécurité, a-t-on appris des sources judiciaires.

Rencontré, Ousmane Sané substitut du procureur de la république près le tribunal de première instance de Mamou apporte des précisions. « Après leur forfaiture, aux environs de 17h, la brigade anti criminalité (Bac 16) de Mamou a fait un accrochage avec la Rav 4 immatriculée RC 4793 AO dans laquelle se trouvaient les assaillants, un vehicule qu’ils ont enlevé dans la nuit du 6 au 7 août dernier à Kipé. On a pu mettre main sur cinq personnes. La première personne a été atteinte par balle suite aux échanges de tirs avec la Brigade anti criminalité, les autres se sont envolés dans la nature. La collaboration des populations a porté fruit, quatre autres ont été arrêtés avec des montants : 37 525 000 GNF, 570500 FCFA, 700 euros et 350 dollars. Une arme de guerre PMAK coupée, deux boites chargeurs, 40 munitions ont été trouvées sur eux. Une seconde voiture immatriculée RC 9031 AO appartenant à l’un des assaillants était stationnée à la station Shell dans le quartier Madina scierie à Mamou ville où le propriétaire l’avait confié à un agent en faisant comprendre que la voiture est en panne. A travers une réquisition faite à un tôlier, on a ouvert cette voiture où on a trouvé 1 150 000 FCFA, 6 millions de francs guinéens et des biens personnels. Les enquêtes sont en cours pour retrouver le sixième en cavale », indique t-il.

Les identités des personnes arrêtées n’ont pas été révélées. Quant au blessé, il continue toujours à suivre les soins à l’hôpital de Mamou devant une présence des agents de la sécurité.

Nous y reviendrons.