Guinée : célébration de la Journée mondiale de la métrologie sur fond de mutations

Le 20 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la métrologie qui consacre l’anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875. Ce traité ayant favorisé la mise sur pied des fondements d’un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l’innovation scientifiques, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et la protection de l’environnement.

Mais c’est ce jeudi 7 juin 2018 que la Guinée l’a commémorée autour du thème : «En constante évolution – le système international d’unités», au siège de l’Institut guinéen de normalisation et de métrologie.

Dans son discours de circonstance, le directeur général dudit Institut, Djoumé Sangaré a rappelé que ce thème signifie tout simplement signifier que le Système international d’unités va être redéfini sur la base des constantes de la nature. Un changement historique consistant à utiliser des lois de la nature pour définir les unités et mettre fin au dernier lien existant jusque-là entre le Système international d’unités et les définitions reposant sur des artefacts matériels.

«A titre illustratif, soutient M. Sangaré, le kilogramme sera relié à la valeur exacte de la Constante de Planck et non plus au prototype international du kilogramme tel que sanctionné par la Conférence générale des poids et mesures (Cgpm) en 1889».

Sur les principales raisons ayant prévalu à cette révision du Système international d’unités, le directeur général de l’Institut guinéen de normalisation et de métrologie a indiqué que celles-ci sont dues aux avancées technologiques appliquées aux mesures qui ont permis une réalisation bien plus exacte des unités.

La journée a été mise à profit pour développer plusieurs thèmes, liés notamment à l’analyse de la métrologie légale et au Programme système qualité de l’Afrique de l’ouest, auréolés de fructueux débats qui ont connu des questions et réponses. Elle a pris fin par la visite des laboratoires de l’Institut guinéen de normalisation et de métrologie de Guinée et des bâtiments qui abritent les équipements de la métrologie.

La Journée mondiale de la métrologie est une manifestation annuelle au cours de laquelle plus de 80 pays célèbrent l’impact des mesures dans leur vie quotidienne. La date du 20 mai a été choisie afin de commémorer la signature de la Convention du Mètre, le 20 mai 1875, marquant les débuts de la collaboration internationale officielle dans le domaine de la métrologie. Chaque année, la Journée mondiale de la métrologie est organisée, et célébrée, conjointement par le Bureau international des poids et mesures (Bipm) et l’Organisation internationale de la métrologie légale (Oiml), avec la participation d’organisations nationales concernées par la métrologie.