Guinée –Côte d’Ivoire : Le stade 28 septembre draine des  milliers de supporters

Le choc de la poule H opposant ce dimanche, 18 novembre 2018, le Syli national de Guinée à son homologue Ivoirien continue de susciter beaucoup d’engouement chez les mordus du cuir –rond dans le pays. Cette rencontre capitale pour les deux équipes s’inscrit dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires pour la course à la 32ème édition de la coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019.

C’est un stade du 28 septembre en liesse qui abrite ce debry ouest-africain avec une forte mobilisation de supporters qui depuis le matin rallient le site de cette rencontre. Arborant les maillots et casquettes du syli , ces supporters avec des trompettes, tam-tams, sifflets, et drapeaux font l’ambiance à l’intérieur du stade pour annoncer les couleurs de cette affiche alléchante.

La ceinture de sécurité et le contrôle des billets confectionnés en bracelets se déroulent pour le moment sans problème en dépit de certaines disputes entre agents et supporters à cause de la rigueur dans la supervision des opérations de contrôle. Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne le stade commence à faire son plein.

Selon un responsable du service de sécurité qui a préféré resté sous l’anonymat ‘’ tout se passe bien pour le moment avec la rentrée des supporters‘’. Cependant il déplore l’indiscipline de certains supporters qui parlent mal à nos agents mais on gère car notre mission est de maintenir la sécurité ‘’.

Rappelons que la victoire du syli est synonyme de qualification à la 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations Cameroun 2019. C’est aussi une confirmation pour la sélection guinéenne qui avait réussi à s’imposer à Bouaké 2-3 au compte de la 1ère journée face aux Eléphants de Côte d’Ivoire .