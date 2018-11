Guinée-Côte d’Ivoire: les 23 de Paul Put contre la Côte d’Ivoire

Le sélectionneur Belge du Syli, Paul put vient de rendre publique la liste des joueurs convoqués pour la confrontation retour Guinée -Côte d’Ivoire prévue le 18 novembre prochain à Conakry. Une rencontre qui s’inscrite dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Cameroun 2019. C’était au cours d’un point de presse animé ce vendredi 9 novembre au siège de l’instance du football guinéen (FEGUIFOOT).

Sur cette liste on note le forfait de l’attaquant de la Pologne José Martinez Kanté pour cumul de carton. Par contre, on enregistre la première sélection du défenseur de Frankfort Simon Falette et de Hadji Barry en provenance des Etats-Unis et le retour en sélection de l’avant- centre Karamoko Cissé .

La liste des 23 joueurs convoqués

Gardiens : Ibrahima Koné (Pau, France), Naby Yattara (Réunion), Aly Keita (Östersund, Suède).

Défenseurs : Ousmane Sidibé (Béziers, Fran), Ibrahima Sory Conté (Niort, France), Ernest Séka (Nancy, France), Simon Falette (Francfort, Allemagne), Fodé Camara (Ajaccio, France), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Bissama Sankoh (France),Mohamed Aly Camara (Yong Boys, Suisse).

Milieux : Naby Keita (Liverpool), Ibrahima Cissé (Fulham, Angleterre), Mohamed Mady Camara (Olympiakos, Grèce), Alkhaly Bangoura (Al Fateh, Arabie saoudite), Boubacar Fofana (Me-tan Media , Roumanie), Ibrahima Traoré (Gladbach, Allemagne).

Attaquants : Cissé Karamoko (Veron, Italie), Hadji Barry USA), Lass Bangoura), François Kamano (Bordeaux, France), Sory Kaba (Elche, Espagne). NB : Mohamed Yattara est en attente.