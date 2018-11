Guinée – Côte d’Ivoire : Les deux équipes concèdent  1 partout à la pause

C’est avec un ascendant physique impeccable que le syli a débuté cette rencontre avec le résultat de l’autre match du groupe H qui lui permet de valider directement son ticket pour la phase finale de la 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations CAMEROUN 2019. La première période a été très riche avec à la clé deux buts.

Les Guinéens ouvrent le score sur un pressing de Sory Kaba marqué par un petit cafouillage dans les 18 mètres Ivoiriens et Mohamed lamine yattara surgit pour inscrire le 1er but de cette rencontre à la 11ème minute.

Les visiteurs réagissent à la 21ème minute sur un coup franc repris par Nicolas Pépé qui égalise, mettant les deux équipes à égalité 1 partout. Cette partie se termine avec beaucoup d’intensité de part et d’autre.

Faut-il rappeler que dans les rangs du syli, on enregistre un petit remaniement avec le baptême de feu de Simon, le retour de Baissama Sankhon en lieu et place du latéral gauche Sidibé Ousmane. Au niveau de l’attaque, on note l’absence de josé Martinez Kanté pour cumul de cartons et Sory Kaba qui débute .

Les onze entrants du syli : Gardien : 16 -Aly Kieta, ; Défense : 3- Issiaga Sylla , 5- Ernest Seka , 20- Bissama Sankhon , 23- Simon palette ,

Milieu de terrain : 6- Ahmadou Diawara , 7- Mohamed Mady Camara , 15- Naby déco Keita (Capitaine ) ,

Attaque : François Kamano , Sory Kaba