Guinée – Côte d’Ivoire : réaction d’après-match du consultant sportif Thierno Saïdou Diakité

Sur ses installations de Conakry, le Syli national de Guinée a concédé un match nul (1 – 1) face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire ce dimanche 18 novembre 2018. Un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun.

Pour le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité, ce match tant attendu a tenu toutes ses promesses. En ce sens que « les Ivoiriens, motivés à bloc et voulant laver l’affront de l’année dernière lors de la première journée à Bouaké, étaient venus avec un esprit de revanche. Et la Guinée qui devait confirmer sa qualification et consolider sa place de leader n’allait pas se laisser faire. C’est ainsi qu’à la première période, on a rapidement ouvert le score sur une erreur défensive. Les Ivoiriens se sont rattrapés quelques minutes après », dresse en guise de regard, M. Diakité, qui fait noter qu’en deuxième période, la Guinée a eu la possession du match et a produit un football de qualité avec plusieurs occasions de but.

« Parce que les Ivoiriens ont voulu se contenter du match qui, en fait, arrangeait les deux équipes, étant donné que quelques heures avant, le Rwanda et la Centrafrique s’étaient neutralisés (2 – 2). Donc, ces deux équipes étaient quasiment éliminées et le boulevard était ouvert les Ivoiriens et nous », indique l’analyste sportif non sans envoyer un clin d’œil au bureau des supporters pour sa « bonne » organisation durant les 90 minutes à travers l’animation pour témoigner son soutien au Syli national.