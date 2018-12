Guinée : la subvention des médias privés annoncée pour mi-janvier 2019 (ministre)

Heureuse coïncidence ou que l’heure était enfin arrivée que l’Etat paie aux médias privés la subvention qu’il leur accorde annuellement ? La question mérite bien d’être posée, puisque la manne financière devrait être disponible courant janvier prochain.

L’information a été donnée par le ministre du Budget qui animait une conférence de presse conjointe avec ses pairs des Finances, des Mines et du Partenariat public-privé ce jeudi 27 décembre 2018.

Abordant la question d’un journaliste à propos, Ismaël Dioubaté a indiqué que les promoteurs des médias privés seront bientôt souriants.

« Je parle sous le contrôle du ministre de l’Economie et des Finances, on ne suspend pas la subvention à la presse. Et je crois que pour des raisons d’ordre technique, ça n’a pas été payé à bonne date, mais Monsieur le ministre de l’Economie et des Finances et moi-même, on va prendre des dispositions. Peut-être d’ici mi-janvier, vous aurez votre subvention qui est déjà engagée », a indiqué le ministre du Budget.

Une sortie médiatique du pool financier du gouvernement Kassory qui intervient au lendemain de la tenue de la conférence de presse des présidents des associations professionnelles des médias pour s’insurger contre le refus d’octroyer cette subvention, tout en exposant sur les risques de ce blocage qui pourrait, si rien n’est fait, conduire à la fermeture de la Maison de la presse Guinée.