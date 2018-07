Guinée : Le ministre Naité à nouveau sur le chantier du pont de Linsan

Le ministre des Travaux Publics, Moustapha Naité est à nouveau ce samedi 7 juillet sur le chantier du pont de Linsan dans la préfecture de Kindia pour s’enquérir de l’évolution des travaux, a-t-on constaté sur place.

Selon nos constats sur le terrain, les travaux de reconstruction du pont se poursuivent dans les bonnes conditions. C’est ce qu’ont indiqué les techniciens qui l’accompagnent.

Interrogé par Guinéenews© pourquoi les ponts métalliques commandés depuis le temps du ministre Bah Ousmane qui sont encore dans les containers à Conakry, n’ont pas été utilisés pour remplacer ceux vieillissants, Naité a précisé : « Ces ponts dont vous parlez ont une capacité de 40 tonnes alors que, ceux de Linsan sont de 60 tonnes donc largement au-dessus des ponts commandés à l’époque. Nous avons commandé les ponts de 60 tonnes de capacité qui seront bientôt installés à Linsan. Ceux de 40 tonnes vont être utilisés ailleurs. Pour le moment, le chantier évolue très bien…»

Dans la même logique, Moustapha Naité a non seulement remercié les usagers de route à suivre les consignes de circulation mais aussi, il les a recommandés encore une fois la patience et la prudence. « Ce samedi, je me suis rendu, à nouveau, sur le site de Linsan pour des travaux complémentaires pour élargir et renforcer davantage la déviation. Egalement, suivi des travaux de réfection du pont lui-même. Je remercie les usagers de suivre les consignes de circulation et je leur recommande encore une fois la patience et la prudence. Par ailleurs, des mesures d’urgence sont en cours pour l’ensemble des ouvrages de franchissement en souffrance dans nos régions. Les priorités sont nombreuses et le travail est de longue haleine », a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Depuis quelques temps, les infrastructures routières sont dans un état très piteux. C’est cet héritage que le nouveau ministre a eu et s’est automatique mis à l’œuvre pour fixer les points critiques.