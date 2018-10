Guinée: les diplomates appellent à la transparence sur les «graves incidents» ayant émaillé la marche de l’opposition

A travers une déclaration parvenue à notre rédaction, le comité des observateurs internationaux (les diplomates occidentaux, ceux de la Russie, de la Chine, de la CEDEAO, UE, UA en poste à Conakry, ndlr), de l’accord politique du 12 octobre 2016 interpelle le gouvernement guinéen sur les incidents survenus mardi à Conakry, à l’occasion de la marche avortée de l’opposition république. Il appelle à la « transparence sur les graves incidents, à l’apaisement et au retour au calme ». (Photo d’archives)

Déclaration conjointe

« Les observateurs internationaux engagés au sein du Comité de suivi de l’Accord du 12 octobre2016, préoccupés par la dégradation de la situation socio-politique actuelle et les récents incidents survenus le 23 octobre et, soucieux de préserver la paix, les principes de l’Etat de droit, le respect des Droits de l’Homme, conditions de réalisation des ambitions de développement économique et d’émergence de la Guinée, appellent :

– A la transparence sur les graves incidents survenus mardi 23 octobre. Ils demandent à ce que l’enquête diligentée par le Procureur Général de la Cour d’Appel soit rapidement menée et puisse faire toute la lumière sur la réalité des faits, – A la modération des propos des acteurs politiques afin de ne pas attiser des tensions qui pourraient avoir de graves conséquences pour le pays,

– A l’apaisement et au retour au calme. Ils exhortent l’ensemble des acteurs politiques guinéens à privilégier la négociation, le dialogue et le respect des accords afin que les échéances électorales prochaines puissent se tenir dans des conditions plus favorables, de sérénité et de confiance.

Les observateurs internationaux engagés au sein du Comité de suivi réitèrent leur disponibilité à poursuivre leurs efforts de soutien à toutes les initiatives de recherche de solutions non-violentes et mutuellement acceptables.

Conakry, le 25 octobre 2018.