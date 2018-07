Guinée : Les forces sociales annoncent deux grandioses manifestations lundi 23 et jeudi 26 juillet (déclaration)

Les Forces Sociales de Guinée (FSG) remercient l’ensemble des citoyens guinéens, le secteur privé, ainsi que les travailleurs pour leur mobilisation massive à Conakry et dans les préfectures de l’intérieur en observant les mots d’ordre de « Ville morte » et de Marche pacifique lancés contre la décision injuste d’augmentation du prix du carburant par le gouvernement.

Les Forces Sociales de Guinée (FSG) se félicitent de la constitution spontanée de cellules FSG par des citoyens indignés, pour servir de relais à l’information et à la mobilisation à travers plusieurs villes de l’intérieur et des communes de Conakry.

Déterminées à poursuivre leur combat pour la justice sociale et contre la mauvaise gouvernance de notre pays, les FSG dont le seul et l’unique but est de ramener le prix du carburant à 8000GNF, appellent à plus d’engagement et de détermination en vue d’une participation citoyenne massive aux prochaines étapes de notre lutte.

Dans cette perspective, les FSG annoncent de grandioses manifestations pacifiques le lundi 23 et le jeudi 26 juillet 2018 sur toute l’étendue du territoire national.

Ces manifestations dénommées «Marches pour la Dignité» ou « LASSIRIYA » sont une protestation pacifique et citoyenne contre l’injustice sociale érigée en système de gouvernance au détriment du peuple souverain de Guinée.

Pendant qu’on assiste à une mauvaise gestion des ressources minières sans incidence proportionnellesur le budget de l’Etat, qu’on entretient un train de vie irritant des autorités et des institutions publiques,qu’on assiste au bradage sans précédent des services et infrastructures publics, ainsi qu’à l’enrichissement illicite et ostentatoire de certains hauts cadres de l’Etat, que les marchés gré à gré sont devenus légion avec leur lot de surfacturation, en violation flagrante de nos lois, … le gouvernement tient injustement à faire supporter par les citoyens, la facture de cette mauvaise gouvernance.

C’est pourquoi, les FSG disent catégoriquement NON à cette décision injuste et appauvrissante pour les populations déjà très éprouvées par les conséquences de la mauvaise gouvernance.

Les FSG condamnent les manœuvres dilatoires et celles tendant à créer la division, l’intoxication, la manipulation, l’infiltration, les intimidations, les menaces ou les tentatives de récupération qui ne font que révolter les populations et radicaliser les positions des FSG.

Pour toutes ces raisons, les Forces Sociales de Guinée (FSG) invitent toutes les citoyennes et tous les citoyens de Guinée à se mobiliser massivement sur toute l’étendue du territoire national pour protester contre cette injustice sociale, en prenant part aux «Marches pour la DIGNITE » ou « LASSIRIYA » prévues le lundi 23 et le jeudi 26 Juillet 2018.

Il reste entendu que des manifestations sont prévues toute la semaine prochaine et ce jusqu’à ce que le prix du carburant revienne à 8000GNF.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 18 juillet 2018

Dorah Aboubacar KOITA