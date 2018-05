Guinée : les portes du Syli « toujours ouvertes » à Bouna Sarr

La Fédération Guinéenne de Football ne lâche pas Bouna Sarr, malgré les nombreuses rebuffades que le joueur de l’Olympique de Marseille (France) fait essuyer à la Guinée.

En marge d’une conférence de presse de presse animée ce samedi sur la redynamisation du Syli national, le Secrétaire général de la FEGUIFOOT, le colonel Maurice Akoї Koїvogui, a indiqué que la Guinée va tout faire pour amener Bouna Sarr à s’intéresser à la sélection du pays « de son père ».

Akoї Koїvogui pense d’ailleurs que la non-convocation de Bouna Sarr par Didier Deschamps, en vue de la Coupe du monde en Russie, pourrait jouer en faveur de la Guinée. « S’il n’a pas été retenu par la France pour la Coupe du monde, je pense qu’il peut toujours faire marche arrière pour venir défendre les couleurs du pays de son père », a déclaré Koїvogui.

Bouna Sarr, en plus de refuser la Guinée qui le drague depuis plusieurs années, a aussi récemment refusé des propositions du Sénégal qui comptait le sélectionner en vue de la Coupe du monde. « Il faut comprendre Bouna Sarr, il n’est pas né en Guinée. Il est né en France ( à Metz), il a grandi en France. Il est donc de son droit de vouloir jouer pour la France… Mais pour l’instant, il n’y a pas de quoi baisser les bras du côté guinéen », estime le Secrétaire général de la FEGUIFOOT.

En Guinée, on croit que Bouna Sarr est né d’un père guinéen et d’une mère sénégalaise. Mais en France et au Sénégal, d’autres estiment que Bouna Sarr est plutôt né d’un père Sénégalais et d’une mère guinéenne.