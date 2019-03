Guinée : l’opposition républicaine vent debout contre les propos que Alpha Condé a tenus au RPG

«Ces propos du chef de l’Etat sont irresponsables… et indignes de la fonction présidentielle »

Les propos tenus par le président Alpha Condé au siège de son parti le dimanche dernier, continuent de faire des vagues au sein de l’opinion nationale. Après donc la sortie de la société civile, ce jeudi 28 mars, ce fut le tour à l’opposition républicaine de condamner ces propos qu’elle qualifie de « belliqueux, liberticides et d’irresponsables”. Guinéenews a reçu une copie de cette déclaration dont nous livrons ici et in extenso le contenu.

«Le 24 mars 2019, le Président de la République de Guinée, Alpha Condé, a tenu un meeting politique au siège du parti RPG Arc-en-ciel au cours duquel il a prononcé un discours belliqueux et liberticide contraire aux principes constitutionnels de préservation de la paix sociale et de l’Etat de droit.

En appelant ouvertement son propre peuple à l’affrontement, le Président de la République Alpha Condé menace l’unité nationale et la stabilité politique et sociale du pays. Ses propos illustrent clairement sa volonté de diviser les Guinéens. Le chef de l’État a également annoncé publiquement que toute critique de sa personne ou de son action est dorénavant illégale et sera passible de poursuites judiciaires, ciblant ainsi des personnalités de la société civile et du monde artistique à qui nous exprimons tout notre soutien.

Cette interdiction constitue une grave violation de la liberté d’expression et des droits fondamentaux de chaque citoyen. Elle s’ajoute à l’interdiction des manifestations, à la militarisation des quartiers favorables à l’opposition pour étouffer toute contestation, et s’inscrit dans une volonté manifeste de museler le débat public à quelques mois de nombreuses échéances électorales dont l’élection présidentielle prévue en 2020.

L’opposition Républicaine condamne fermement ces propos indignes de la fonction présidentielle. Elle dénonce les basses manœuvres du chef de l’Etat prêt à sacrifier la paix sociale sur le socle de ses ambitions personnelles de présidence à vie et celles de son clan. Ces propos d’une singulière gravité, puisqu’incitatifs à la haine et à la violence, sont une violation flagrante de la Constitution de même que lorsqu’il affirme « laisser son manteau de président de côté pour enfiler celui de militant » ou encore « ce n’est pas le Président qui sort, c’est le militant», Alpha condé renonçant ainsi à la fonction présidentielle pour se mettre au service exclusif d’un parti politique.

De tels propos justifient d’ailleurs le déclenchement d’une procédure de mise en accusation du Président pour haute trahison, en raison de ces manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.

Cette attitude irresponsable du chef de l’Etat exige une condamnation ferme et une unité d’action claires de toutes les composantes de notre pays à savoir les citoyens guinéens, civils et militaires, les institutions républicaines, la société civile, les syndicats, les chefs religieux, les formations politiques. Nous interpellons également la CEDEAO, l’Union africaine, les Nations Unies ainsi que tous les partenaires techniques et financiers soucieux de la préservation de la paix et de la stabilité dans notre pays et dans la sous-région.

Les forces vives de Guinée doivent conjuguer leurs efforts pour refuser ce recul démocratique qui s’inscrit à rebours des mouvements observés à l’échelle du continent africain, où les peuples ont exercé leur droit de résistance à l’oppression, avec pour seules armes leur soif de démocratie, de liberté et d’alternance politique. Si ce régime tente d’aller à l’encontre des principes démocratiques et constitutionnels pour briguer un troisième mandat, il trouvera le peuple de Guinée sur son chemin, car rien ne peut résister à un peuple qui, à force de misère, de souffrances et de privations, décide de se libérer de ses chaînes. Dans cette perspective, l’opposition républicaine a confiance dans la force du peuple à refuser ces graves violations de l’État de droit.

Elle rappelle aux forces de l’ordre et de sécurité que le comportement républicain ne doit pas signifier un soutien aveugle à un régime qui viole la Constitution et les libertés fondamentales.

Au contraire, un comportement républicain implique la défense de la République, de sa Constitution et de son intégrité territoriale, tout en assurant la préservation de la paix et la protection des citoyens. L’opposition républicaine mesure enfin toute la responsabilité qui est la sienne et le peuple de Guinée peut compter sur son entière détermination pour faire triompher son ultime volonté.

Vive la Guinée unie et prospère !

L’Opposition Républicaine

Fait à Condeya le 27/03/2019 »