Guinée : Mise en place du Guichet unique pour le commerce extérieur

Une convention de concession portant sur la mise en place d’un Guichet unique pour le commerce extérieur en Guinée a été signée ce mercredi 06 février 2019 à Conakry, sous la présidence du Premier Ministre, a constaté Guineenews sur place. Cette convention a été paraphée par le ministre du Budget, Ismael Dioubaté et le PDG de la Société Webb Fontaine Group Raymond Didier, en présence du ministre de l’Economie et des Finances, celui de l’Industrie, du Commerce et de plusieurs cadres guinéens ainsi que des représentants des institutions internationales.

A travers cette convention, le gouvernement vise entre autres « à faciliter et simplifier les procédures de commerce extérieur, réduire les coûts et les délais des procédures de commerce extérieur, garantir la traçabilité des procédures de commerce extérieur, assurer la transparence des procédures du commerce extérieur, sécuriser les recettes du trésor public et les différents intervenants de la chaine, accroitre les recettes de l’Etat et sécuriser leurs collectes par la mise en place des procédures standards applicables uniformément à tous », a annoncé le ministre du Budget dans son allocution.

Pour le suivi de la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur de la Guinée, ajoute M. Dioubaté, un comité de pilotage placé sous l’autorité du Premier ministre, a été créé. « Ce comité a pour rôle d’assurer la supervision de sa mise en œuvre et de procéder à son évaluation périodique pour rendre compte au gouvernement », indique-t-il.

Parlant de l’entreprise qui aura la charge de la gestion du Guichet Unique du commerce, le ministre du budget dira que Webb Fontaine Group a été retenue sur cinq soumissionnaires « à la suite d’un processus de sélection stricte respectant les règles et procédures de passation des marchés en Guinée » soutient-il. Avant d’inviter l’entreprise à se conformer au contenu du cahier de charges et d’offrir au gouvernement une prestation de qualité. Le gouvernement, quant à lui, déclare-t-il, respectera ses engagements.

Prenant la parole, le PDG de Webb Fontaine Group Didier Raymond, a remercié le gouvernement guinéen pour la confiance placée en sa société « pour la mise en place, l’exploitation et la gestion du guichet unique, électronique du commerce extérieur en Guinée. C’est un projet d’envergure qui permettra de moderniser l’environnement du commerce en positionnant la Guinée aux standards internationaux », souligne M. Didier qui a lancé des fleurs à sa société le long de son discours.

De son côté, le Premier Ministre, a rappelé que l’une des priorités de son gouvernement, est la lutte contre la corruption. Donc, indique-t-il, « la plate-forme du guichet unique du commerce extérieur répondra grandement à cette priorité dans la mesure où elle apportera une simplification et une uniformisation des procédures commerciales, une célérité dans les opérations commerciales et une facilité dans les échanges avec le reste du monde. Le tout devant concourir à une réduction du temps et du coût des transactions pour les différents acteurs engagés dans le commerce extérieur » fait remarquer le PM.

Il faut rappeler que c’est par un décret du 07 juin 2017 que le président de la République a décidé de la mise en place d’un guichet unique de commerce extérieur.