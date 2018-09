Guinée – Réhabilitation du réseau routier : quel coût pour les projets signés ce mardi ?

Ce mardi 11 septembre, le ministre des travaux publics a signé des projets pour la construction et le bitumage de quatre routes de la Haute Guinée. Il s’agit celles de Dabola-Cissela, Cissela-Kouroussa, Kissidougou-Guékédou, Guéckedou-Kondenbadou.

Ce mercredi, interrogé par Guinéenews©, Mousatpha Naité est revenu sur le coût de financement de ces tronçons qui s’élève à mille six cent quatre ving trois milliards neuf cent quatre vingt-un millions quatre cent soixante onze mille neuf cent quarante six francs guinéens (1683.691.471.946 GNF).

S’agissant du mode de financement, le ministre a indiqué que les trois premiers lots, c’est-à-dire de Dabola jusqu’à Guékédou, sont financés par la Banque Islamique de Développement, et le dernier tronçon est financé par la BADEA et le fonds koweïtien et sera exécuté par le consortium Henan Chine-BEGEC et GUICOPRES.

Pour le ministre des Travaux publics, le marché a été octroyé à ces entreprises à travers un appel d’offres international. « Il fallait que le bailleur donne son avis de non objection avant qu’on n’avance. Avec tous ces montants, ce n’est pas dans un bureau qu’on dira qu’on va se les partager. C’est impossible », rassure le ministre.