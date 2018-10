Guinée-Rwanda: Paul put va aligner une équipe de «mission » contre le Rwanda

L’entraîneur Belge du Syli, Paul Put compte enchaîner une nouvelle victoire face aux Rwandais ce vendredi au stade du 28 septembre à la faveur de la 3ème journée des éliminatoires de la messe continentale de football prévue au Cameroun en 2019.

Disposant d’un effectif apparemment bien étoffé avec des joueurs qui affichent une bonne forme à l’image du Bordelais Francois Kamano, Sory Kaba d’Elche , Naby Kéita de Liverpool pour ne citer qu’eux, Paul Put compte aligner des Messi contre le Rwanda. En tout cas, c’est ce qu’il a déclaré lors du point de presse avant match ce jeudi 10 octobre dans un réceptif hôtelier de la place.

Conscient de l’enjeu du match pour le Syli qui caresse le rêve de disputer cette fois la CAN qui aura lieu en 2019 Cameroun, Paul Put se dit rassurer de l’engagement de sa troupe et surtout de a volonté de gagner cette rencontre de Conakry en vue de mieux se positionner pour la qualification avant le déplacement sur Kigali le 16 octobre prochain.

Le message du Coach est clair dans la tête de ses ‘’guerriers gladiateurs‘’ comme il les appelle. Selon lui, la victoire ce vendredi est impérative. Tout en respectant son adversaire du jour, le Belge admet qu’il n’y a pas une petite équipe en football.

Pour son capitaine, Ibrahima Traoré qui signe son retour après plusieurs mois d’absence pour cause de blessure, il a rassuré les uns et les autres sur la détermination du groupe à gagner ce match. « Je me sens prêt et j’espère tout donner pour empocher les 3 points », affirme-t-il.

Le coup d’envoi de Guinée vs Rwanda sera donné ce vendredi à 16h 30 minutes au stade du 28 septembre au compte de la 3ème journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en 2019 Cameroun.