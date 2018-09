Guinée : SOS pour encore plus d’un millier de pèlerins en souffrance en Arabie Saoudite !

Décidément, les Guinéens sont désormais des persona non grata en Arabie Saoudite. Les pèlerins guinéens en ont vu de toutes les couleurs du début à la fin; du départ à l’arrivée, et cette arrivée n’est pas prête de voir son épilogue. On a entendu des voix s’élever pour crier à l’abandon par la ligue islamique.

Il faut dire que la ligue a agréé un nombre d’agences de voyage plus ou moins crédibles, pis, elle choisit ou cherche à faire du passe-droit dans le rang des pèlerins sans aucun respect de l’ordre des départs.

Où se trouve le blocage ? Même l’ancien Koutoubou Sanoh envoyé par la Présidence pour ordonner et coordonner les mouvements des navettes d’avions, ne sait plus où donner de la tête. Les parents des nouveaux el Hadj attendent avec anxiété l’arrivée des leurs sans rien savoir de la situation.

Des invectives sont salées sur la déliquescence de l’Etat et sur la corruption à ciel ouvert, cela n’est pas pour reluire, mais pour ternir et d’assombrir le programme de Kassory. Heureusement qu’on n’a pas décidé de faire le pèlerinage, mais il y un El hadj Kabakoudou, qui est revenu sain et sauf. Tant mieux pour lui, mais les autres, que fait-on d’eux ?

La ligue islamique doit communiquer pour rassurer les parents qui attendent et les autres qui sont en souffrance. Dire qu’il n’y aura plus un seul Guinéen le mercredi prochain, n’est rien de rassurant, puisqu’on est lundi, il fait déjà nuit et aucun n’a bougé, comme prévu. Il y a panique. Que pourrait-on dire pour les rassurer ?