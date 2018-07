Guinée – Syndicat : « Nous jurons de faire fléchir le gouvernement…»

« Nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Le gouvernement est en train de nous tester. Si jamais nous lâchons, nous sommes tous foutus…»

C’est le message du secrétaire général de l’USTG (Union des Syndicale des Travailleurs de Guinée), Louis M’Bemba Soumah à ses camarades secrétaires généraux des différents ministériels ainsi que ceux des entreprises privées mixtes et informelles. C’était lors de l’assemblée générale extraordinaire mardi 17 juillet.

« Ce pays nous appartient tous. Il faut que nous tenions fort et allez jusqu’au bout. Nous allons étudier les tactiques qu’il faut pour que nous continuions bien la grève. Les populations nous attendent et elles comptent sur nous. Nous avons rencontré des défections chez les travailleurs des départements ministériels. Mais nous allons leur faire comprendre que nous nous battions pour tout le monde y compris eux (…). Le gouvernement a juré qu’il va nous faire plier. A notre tour, nous jurons de faire fléchir le gouvernement. Le gouvernement n’a ni pitié ni honte. Le gouvernement est là pour lui-même et non pour le peuple. Ils ne font que se remplir les poches…»