Guinée : top départ de la caravane nationale citoyenne

Le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi jeune en collaboration avec l’Agence nationale du volontariat jeune a procédé ce samedi 22 décembre au lancement de la caravane nationale citoyenne. C’est sous le thème : « les jeunes au service de la nation », que cette campagne de sensibilisation d’une durée quinze (15) jours va toucher les Huit régions administratives du pays. Du 22 décembre au 5 janvier, les 60 jeunes caravaniers vont sillonner l’intérieur du pays pour diffuser des messages de paix, de fraternité et d’unité nationale.

Présidant la cérémonie de lancement qui a eu lieu à son département, le ministre Mouctar Diallo, décline l’objectif de la caravane. « Le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi jeune organise une caravane nationale citoyenne qui va faire le tour de la Guinée. Cette importante caravane qui réunit des jeunes citoyens, des jeunes patriotes, républicains venus de tous les horizons représentant la Guinée dans toute sa composante vont aller prêcher la citoyenneté, le civisme, l’unité nationale, la paix, la fraternité dans tout le pays. Les caravaniers qui vont bouger maintenant vont faire 15 jours à l’intérieur du pays. C’est-à-dire du 22 décembre au 05 janvierprochain », explique-t-il.

Plusieurs activités sont au menu de cette tournée entamée par ces jeunes caravaniers. En plus de la sensibilisation et l’assainissement, d’autres activités civiques vont être réalisées durant ces 15 jours de sensibilisation.

« Cette caravane fera des actions citoyennes en terme de sensibilisation pour l’unité nationale, le civisme, la paix, et la citoyenneté. Elle fera montre de la solidarité nationale et va prêcher la fraternité en allant justement vers les Guinéens qui sont dans l’épreuve au niveau des hôpitaux. Faire des actions d’assainissements et aussi de par des communications prêcher la bonne parole. Montrer que la Guinée est une et indivisible », a fait savoir le ministre de la Jeunesse.

Compte tenu de son agenda chargé, Mouctar Diallo n’a pas pu bouger ce samedi avec les autres caravaniers. Mais avant la fin de la tournée, il va rejoindre l’équipe à l’intérieur du pays, a-t-il fait savoir.